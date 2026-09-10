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Газета.ру

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Fit Service назвал пять проверок машины, которые водитель может сделать без заезда на СТО

Fit Service назвал пять проверок машины, которые водитель может сделать без заезда на СТО

Автомобилистам важно регулярно проверять состояние шин, уровень жидкостей, световые приборы, стеклоочистители и следы под автомобилем после стоянки.

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