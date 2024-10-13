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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мичков набрал 1-е очко в НХЛ, сделав передачу в игре с «Калгари». У него 2 броска мимо створа и «минус 2» за 18:36 при 4:07 в большинстве

19-летний форвард «Филадельфии» ассистировал Трэвису Конекны при игре в большинстве в матче против «Флэймс» (3:6) в регулярном чемпионате НХЛ.

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