Генерал США Милли назвал три мировые сверхдержавы

В формирующемся многополярном мире США, Россия и Китай выступают в качестве сверхдержав, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли на церемонии выручения дипломов выпускникам Университета национальной обороны.
Популярные статьи
- Наш спецназ в бою уничтожил спецгруппу предателей из РФ у Новой Таволжанки (ФОТО)
- «Аллигаторы» устроили массовый «геноцид» танкам и технике НАТО при наступлении ВСУ на стыке ДНР и запорожского фронта (ВИДЕО)
- Первые пылающие и брошенные ВСУ танки Leopard в ходе «мясного штурма» на запорожском фронте (ВИДЕО)
Свежие комментарии