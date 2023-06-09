Русская весна

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Генерал США Милли назвал три мировые сверхдержавы

Генерал США Милли назвал три мировые сверхдержавы

В формирующемся многополярном мире США, Россия и Китай выступают в качестве сверхдержав, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли на церемонии выручения дипломов выпускникам Университета национальной обороны.

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