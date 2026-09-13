Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 счастливчиков, случайно обнаруживших сокровища, которые обычно стоят целое состояние

15 счастливчиков, случайно обнаруживших сокровища, которые обычно стоят целое состояние

Иногда удачная покупка — это не просто вещь, которую удалось найти по хорошей цене. Бывает, человек приходит на распродажу, в комиссионный магазин или секонд-хенд без особых ожиданий, а уходит с находкой, которая оказывается намного ценнее, чем можно было представить.

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