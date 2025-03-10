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Мода и Шоу-бизнес

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Нижегородцев с потерей слуха приглашают на операцию по ОМС

Тимпанопластику начали делать людям с потерей слуха в Нижнем Новгороде. Операцию по восстановлению слуховых косточек среднего уха и барабанной перепонки проводят в городской клинической больнице №35, сообщает главред ИА «Стационар Пресс» Алексей Никонов.

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