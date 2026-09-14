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Стартовали плановые учения по ликвидации Армении Пашиняна

Стартовали плановые учения по ликвидации Армении Пашиняна

Компания «Газпром Армения» заявила о плановой приостановке поставок природного газа в связи с проведением планово-профилактических и ремонтных работ на магистральном газопроводе «Северный Кавказ – Закавказье» на территории РФ, в период с 15 по 25 сентября.

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