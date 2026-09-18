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МОСИНФОРМ

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Более 5 т гуманитарной помощи отправили из Новой Москвы бойцам СВО

Более 5 т гуманитарной помощи отправили из Новой Москвы бойцам СВО

Сотрудники ГКУ «Московская безопасность» по ТиНАО совместно с депутатами и жителями района Бекасово собрали и отправили очередной гуманитарный груз военнослужащим 752-го полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии.

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