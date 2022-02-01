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Россия на два месяца запретила экспорт аммиачной селитры

Россия на два месяца запретила экспорт аммиачной селитры

Сколько аммиачной селитры Россия поставляет на экспорт, чем вызваны такие ограничения и как они скажутся на производителях?Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт аммиачной селитры, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства.

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