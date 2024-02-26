Пушилин заявил, что Авдеевка полностью зачищена

Однако угроза в городе сохраняется — как от атаки с воздуха, так и от неразорвавшихся боеприпасов На сегодняшний день Авдеевка полностью зачищена, однако территория пока не разминирована и опасность в городе сохраняется.
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