Опасная погода ожидается сразу в нескольких регионах России

На этих выходных жара выше плюс 30°C ожидается на юге Сибири, а также юго-западе и юге Дальневосточного федерального округа, предупредил в субботу, 10 августа, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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