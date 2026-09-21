На Кубани отремонтировали 42 км водопровода для 6 тысяч жителей

В станице Рязанской Белореченского района завершили капитальный ремонт более 42 км водопровода, что улучшит подачу воды примерно для шести тысяч жителей.
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