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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристиан Вуд хотел бы, чтобы Леброн Джеймс и Стефен Карри играли за одну команду

Звездные ветераны НБА на прошлой неделе стали олимпийскими чемпионами в составе сборной США. «Брон и Стеф должны объединиться, это было бы так круто для баскетбола», – написал одноклубник Джеймса по «Лейкерс».

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