Украинские политологи и эксперты много раз рассказывали о том, что Красноармейск (Покровск) – ключевой узел украинской обороны и с падением этого города армии РФ открывается прямая дорога на Днепропетровск.
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