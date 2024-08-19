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Рамблер

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Лидера Little Big Илью Прусикина* оштрафовали на тысячи рублей

Основателя и лидера музыкальной группы Little Big Илью Прусикина (*внесен Минюстом в список иноагентов) оштрафовали за публикацию материала в интернете без указания своего иноагентского статуса и не представленные в Минюст….

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