Лидера Little Big Илью Прусикина* оштрафовали на тысячи рублей

Основателя и лидера музыкальной группы Little Big Илью Прусикина (*внесен Минюстом в список иноагентов) оштрафовали за публикацию материала в интернете без указания своего иноагентского статуса и не представленные в Минюст….
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