Кабанов об отмене конкурса «Миссис Россия — BRICS» в Дагестане, на фоне угроз участницам

soylosan Пророки как грибы навозники - рождаются красиво, а потом стекают черной грязью. Сколько их было? Вахабиты вон тоже за своим пророком идут. Жить надо по совести и не хотеть другому того, что не готов почувствовать на своей шкуре. Тогда и пророки не нужны. Надоели уже сектанты. У нас светское государство. Религиозную дурь курите за закрытыми дверями своих квартир, а лучше черных изб, сакль, нор и пещер. Фанатикам там самое место.

Татьяна Кибишева Кабанова знаю, а Хамзаев яро поддерживает радикальный Ислам, иди, как он говорит - национальные традиции. Достали эти "национальные традиции" исповедующие ваххабизм. Депутаты, очнитесь, Дагестан 2024 это не Дагестан во время Чеченской войны, как бы не случилось так, что Дагестан станет второй Чечней!!!!!!!!