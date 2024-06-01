Медвежий угол
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Медвежий угол

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Кабанов об отмене конкурса «Миссис Россия — BRICS» в Дагестане, на фоне угроз участницам

Кабанов об отмене конкурса «Миссис Россия — BRICS» в Дагестане, на фоне угроз участницам

# Чернильница   Все мы прекрасно помним, что живём мы с вами в светском государстве, ибо это прописано у нас в конституции.

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Комментарии
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soylosan
Пророки как грибы навозники - рождаются красиво, а потом стекают черной грязью. Сколько их было? Вахабиты вон тоже за своим пророком идут. Жить надо по совести и не хотеть другому того, что не готов почувствовать на своей шкуре. Тогда и пророки не нужны. Надоели уже сектанты. У нас светское  государство. Религиозную дурь курите за закрытыми дверями своих квартир, а лучше черных изб, сакль, нор и пещер. Фанатикам там самое место.
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52 мин.
Татьяна Кибишева
Кабанова знаю, а Хамзаев яро поддерживает радикальный Ислам, иди, как он говорит - национальные традиции. Достали эти &quot;национальные традиции&quot; исповедующие ваххабизм. Депутаты, очнитесь, Дагестан  2024 это не Дагестан во время Чеченской войны, как бы не случилось так, что Дагестан станет второй Чечней!!!!!!!!
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42 мин.
Ч
ЧилиИвано
Секта отличается предсказаниями без понимания  йога (связи с духовным миром) , медитации. Вы хотите быть сами по себе, без Бога.... что ж.... тут в материальном мире много &quot;акул&quot; и вы для таких живых существ очень &quot;вкусный&quot; пирожок. А то что должно произойти, так это будет, можете не строить Фому неверующего, проходили и такое и притворщиков, однако эта пустая болтовня никому не нужна.
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5 мин.

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