# Чернильница Все мы прекрасно помним, что живём мы с вами в светском государстве, ибо это прописано у нас в конституции.
Кабанов об отмене конкурса «Миссис Россия — BRICS» в Дагестане, на фоне угроз участницам
Комментарии
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soylosan
Пророки как грибы навозники - рождаются красиво, а потом стекают черной грязью. Сколько их было? Вахабиты вон тоже за своим пророком идут. Жить надо по совести и не хотеть другому того, что не готов почувствовать на своей шкуре. Тогда и пророки не нужны. Надоели уже сектанты. У нас светское государство. Религиозную дурь курите за закрытыми дверями своих квартир, а лучше черных изб, сакль, нор и пещер. Фанатикам там самое место.
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52 мин.
Татьяна Кибишева
Кабанова знаю, а Хамзаев яро поддерживает радикальный Ислам, иди, как он говорит - национальные традиции. Достали эти "национальные традиции" исповедующие ваххабизм. Депутаты, очнитесь, Дагестан 2024 это не Дагестан во время Чеченской войны, как бы не случилось так, что Дагестан станет второй Чечней!!!!!!!!
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42 мин.
Ч
ЧилиИвано
Секта отличается предсказаниями без понимания йога (связи с духовным миром) , медитации. Вы хотите быть сами по себе, без Бога.... что ж.... тут в материальном мире много "акул" и вы для таких живых существ очень "вкусный" пирожок. А то что должно произойти, так это будет, можете не строить Фому неверующего, проходили и такое и притворщиков, однако эта пустая болтовня никому не нужна.
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5 мин.
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