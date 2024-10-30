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RT Russia

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Милонов призвал провести проверку насаждения культа Хеллоуина в России

Милонов призвал провести проверку насаждения культа Хеллоуина в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил провести проверку насаждения культа Хеллоуина в России. Копия обращения на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина есть в распоряжении RT.

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