Банк России увеличивает лимит покупки ЦФА для неквалифицированных инвесторов

Банк России 2 июня 2025 года опубликовал проект указания, согласно которому лимит покупки цифровых финансовых активов (ЦФА) для неквалифицированных инвесторов («неквалов») будет увеличен с 600 тысяч до 1 миллиона рублей.
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