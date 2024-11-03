Словацкий альпинист погиб при спуске с пика Лангтанг Лирунг в Непале

Словацкий альпинист Ондрей Гусерка погиб при спуске с гималайского пика Лангтанг-Лирунг в Непале. Это произошло после того, как он и его чешский коллега Марек Голечек совершили первое успешное восхождение на эту вершину 30 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии