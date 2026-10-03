Шерсть зимой, лен летом: как собрать базовый мужской гардероб

Мужской гардероб стоит подбирать с учетом времени года и свойств тканей: в холод нужны плотные и утепленные вещи, а в жару — легкие натуральные материалы.
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