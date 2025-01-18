5 признаков салона красоты, в котором вас могут заразить лишаем

Визит в салон красоты для многих дело достаточно нервное: вдруг стрижка будет неудачной? Вдруг мастер неправильно поймет ваши пожелания и отстрижет больше, чем вы просили? Впрочем, как гласит известная поговорка, волосы не зубы — отрастут.