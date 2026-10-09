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Крымская газета

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Пять крымских студотрядовцев прошли отбор на защиты проекта «Твой Ход»

Пять крымских студотрядовцев прошли отбор на защиты проекта «Твой Ход»

Пять представителей студенческих отрядов Республики Крым прошли отбор на очные защиты проектов в рамках трека «Делаю» Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход».

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