Шойгу встретился с членом политбюро ЦК КПК Чэнь Вэньцином

Сегодня в Пекине секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу встретился с членом Политического бюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, руководителем Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином.
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