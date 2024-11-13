Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Шойгу встретился с членом политбюро ЦК КПК Чэнь Вэньцином

Шойгу встретился с членом политбюро ЦК КПК Чэнь Вэньцином

Сегодня в Пекине секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу встретился с членом Политического бюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, руководителем Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином.

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