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Династия или своя дорога: как выглядят и чем занимаются дочери знаменитых советских актеров

Династия или своя дорога: как выглядят и чем занимаются дочери знаменитых советских актеров

Детям известных артистов непросто избежать сравнений с родителями. Дочери звезд советского экрана решали этот вопрос по-разному: одни продолжили семейные династии в театре и кино, другие сознательно выбрали совсем иные профессии.

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