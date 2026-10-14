Миллиардер и создатель антивируса Kaspersky Евгений Касперский, состояние которого, по данным Forbes, оценивается в 2 млрд долларов, рассказал, что узнаёт за границей соотечественников благодаря одному туристическому девайсу.
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