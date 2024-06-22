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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Издатели заставили Internet Archive удалить полмиллиона электронных книг, но грядё...

Издатели заставили Internet Archive удалить полмиллиона электронных книг, но грядё...

Издатели заставили Internet Archive удалить полмиллиона электронных книг, но грядёт апелляцияВ минувшем году после победы издателей в суде бесплатная онлайн-библиотека проекта Internet Archive сократилась более чем на 500 тыс.

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