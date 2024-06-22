Издатели заставили Internet Archive удалить полмиллиона электронных книг, но грядё...

Издатели заставили Internet Archive удалить полмиллиона электронных книг, но грядёт апелляцияВ минувшем году после победы издателей в суде бесплатная онлайн-библиотека проекта Internet Archive сократилась более чем на 500 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)