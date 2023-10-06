Слух: Dead Island 2 получит новый режим выживания Neighborhood Watch Учитывая задержки, пре...

Слух: Dead Island 2 получит новый режим выживания Neighborhood WatchУчитывая задержки, преследовавшие игру в течение многих лет, Dead Island 2 от Dambuster Studios получилась довольно удачной, продавшись по состоянию на 24 мая более чем двухмиллионным тиражом.
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