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Закон, порядок, государство

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Житель Томской области предстанет перед судом за хищение деталей спецтехники на 22 млн рублей

Следователями СО ОП «Первомайское» МО МВД России «Асиновский» Томской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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