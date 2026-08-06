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Спорт Уик-Энд

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Радостная новость - в семье Валерия Карпина пополнение!

Радостная новость - в семье Валерия Карпина пополнение!

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в шестой раз стал отцом, у него и его супруги Дарьи родился сын! Для семьи это особенное событие, после пяти дочерей в доме наконец-то появился мальчик, сообщает пресс-служба РФС.

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