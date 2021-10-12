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США не подтвердили информацию о «гаванском синдроме» у своих дипломатов

США не подтвердили информацию о «гаванском синдроме» у своих дипломатов

Белый дом не подтвердил информацию о наличии «гаванского синдрома» у дипломатов США в Колумбии, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 12 октября на брифинге.

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