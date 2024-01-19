Главный синоптик Приморья назвал дату надвигающейся непогоды

В период с 22 по 23 января над северной частью акватории Японского моря под высотной фронтальной зоной произойдет зарождение циклона, который своей циркуляцией будет охватывать восточную часть Приморского края, сообщает PRIMPRESS.
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