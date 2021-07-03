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«Кайсар» минимально обыграл «Ордабасы» благодаря голу Байжанова. Обзор матча

«Кайсар» в 19-м туре дома выиграл у «Ордабасы» (1:0). Единственный гол забил Максат Байжанов. Кайсар – Ордабасы 1:0 (0:0, 0:0) Дата проведения 3 июля, 18.

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