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Разведчиков Ивановского гвардейского соединения ВДВ наградили в зоне СВО

Разведчиков Ивановского гвардейского соединения ВДВ наградили в зоне СВО

Военнослужащим разведывательных подразделений Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск были вручены государственные награды за свои действия на передовых позициях в зоне спецоперации, как сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

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