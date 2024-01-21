Разведчиков Ивановского гвардейского соединения ВДВ наградили в зоне СВО

Военнослужащим разведывательных подразделений Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск были вручены государственные награды за свои действия на передовых позициях в зоне спецоперации, как сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
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