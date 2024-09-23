На Северном Кавказе пресечена деятельность участников экстремистского сообщества

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу по материалам УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике, Главного управления по противодействию экстремизму МВД России и МВД по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело в отношении Резуана Кангезова и его 14 соучастников.