На Северном Кавказе пресечена деятельность участников экстремистского сообщества

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу по материалам УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике, Главного управления по противодействию экстремизму МВД России и МВД по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело в отношении Резуана Кангезова и его 14 соучастников.
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