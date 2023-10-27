Стали известны подробности гибели замдиректора Брянского центра "Народное творчество"

По предварительной информации, 53-летняя женщина на Ладе Калине двигалась со стороны в направлении Брянска, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с рузовым автомобилем FAW J6, которым управлял 36-летний водитель, - .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии