На юге Архангельской области потеплеет до +15 градусов

Согласно прогнозу Северного УГМС, в среднем температура в регионе поднимется до +5 градусов, а на северо-востоке области будет холоднее — до -5 градусовСогласно прогнозу Северного УГМС, в среднем температура в регионе поднимется до +5 градусов, а на северо-востоке области будет холоднее — до -5 градусовСиноптики обещают небольшой снег — местами.
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