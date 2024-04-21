На юге Архангельской области потеплеет до +15 градусов

Согласно прогнозу Северного УГМС, в среднем температура в регионе поднимется до +5 градусов, а на северо-востоке области будет холоднее — до -5 градусовСогласно прогнозу Северного УГМС, в среднем температура в регионе поднимется до +5 градусов, а на северо-востоке области будет холоднее — до -5 градусовСиноптики обещают небольшой снег — местами.