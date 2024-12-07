Моя семья. Счас...
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Возраст, в котором женщине уже не нужны мужчины

Возраст, в котором женщине уже не нужны мужчины

- Ну все! Теперь о мужчинах тебе думать уже не надо! Теперь у тебя другие интересы: здоровье, дача, внук, опять же… Хорошо-то как! Такой тост я своими ушами слышала на одном из дней рождения.

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Комментарии
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Валерий Кривошеев
Очень многие мужчины среднего возраста и молодые, совершенно не горят желанием жениться.  И неудивительно, русские современные, молодые женщины - это дикая смесь западного феминизма и пещерного местечкового домостроя, когда муж всегда должен и за всё ответственен. На западе провозгласили равноправие и совершенно справедливо, в этой теме, каждый платит сам за себя, никто никого никуда не пропускает. В России же, к этому добавляют, а мужчина ещё обязан ... и далее по списку.
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