Возраст, в котором женщине уже не нужны мужчины

Валерий Кривошеев

Очень многие мужчины среднего возраста и молодые, совершенно не горят желанием жениться. И неудивительно, русские современные, молодые женщины - это дикая смесь западного феминизма и пещерного местечкового домостроя, когда муж всегда должен и за всё ответственен. На западе провозгласили равноправие и совершенно справедливо, в этой теме, каждый платит сам за себя, никто никого никуда не пропускает. В России же, к этому добавляют, а мужчина ещё обязан ... и далее по списку.