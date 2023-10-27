«Известия» узнали, какие проблемы преследуют китайские автомобили в России

Китайские автомобили на российских дорогах сталкиваются с техническими проблемами. Большинство из них связано с «нежной» подвеской и коррозией, заявил гендиректор сети авторемонтных мастерских «Кардан Баланс» Дмитрий Демчук.
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