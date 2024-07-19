Растоптавший христианский крест стример распространял детское порно

t.me/Столичный СК Мужчине, растоптавшему христианский крест во время стрима, предъявлено обвинение по факту оборота порнографических материалов с несовершеннолетними, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.
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