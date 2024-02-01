В Крыму ветераны СВО смогут получить спортивные протезы

Ветераны СВО смогут получить дополнительные спортивные протезы. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил заместитель руководителя по медицинскому сопровождению крымского филиала фонда «Защитники Отечества» Олега Докалюка.
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