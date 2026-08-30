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Царьград

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Электроснабжение Ашхабада и районов Туркмении частично восстановлено

Электроснабжение Ашхабада и районов Туркмении частично восстановлено

В Ашхабаде и нескольких областях Туркмении произошло отключение электричества. Подача света уже частично восстановлена, но значительная часть столицы и прилегающих районов все еще остается без электроснабжения.

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