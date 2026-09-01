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JGRB: динозавры могли погибнуть от жары в пыли после падения астероида

JGRB: динозавры могли погибнуть от жары в пыли после падения астероида

Мелкая пыль, поднятая в атмосферу после падения астероида 66 млн лет назад, могла усилить смертельный тепловой импульс и стать одной из ключевых причин гибели нептичьих динозавров.

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