В США заявили о необходимости восстановления отношений Запада с Россией

Западу придется восстановить отношения с Россией, чтобы прийти к стабильности, которая сохранялась в годы холодной войны, пишет американский журнал Responsible Statecraft со ссылкой на немецкого эксперта по внешней политике из Университета Галле-Виттенберга Йоханнеса Варвика.