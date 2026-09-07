Рыба гибнет на Песчаном, но не из-за мин. В ставок стекают канализационные стоки. Жители микрорайона Широкий бьют тревогу: в камышах рядом с родником появилась вонючая лужа.
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