Беги, Максимка! Последнее предупреждение Галкину*. Дальше - в пасть крокодилам

"Он - никто и звать его никак." Как и бабка его сейчас уже тоже....

ВМ

Владимир Минаков

" Оказалось, ему совершенно без разницы, перед кем выступать, главное, чтобы гонорар выплатили." Не за горами будут времена, когда выступать будет перед бомжами в Париже за кусок хлеба и пару стаканов сухого вина...