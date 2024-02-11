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Беги, Максимка! Последнее предупреждение Галкину*. Дальше - в пасть крокодилам

Беги, Максимка! Последнее предупреждение Галкину*. Дальше - в пасть крокодилам

Приключения борзого шоумена-предателя могут скоро закончиться совсем плохо. После недавнего его концерта в Австралии зрители обплевались и на полном серьёзе рассуждали о том, чтобы скормить Галкина* крокодилам.

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Комментарии
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Samarium
&quot;Он - никто и звать его никак.&quot; Как и бабка его сейчас уже тоже....
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2 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot; Оказалось, ему совершенно без разницы, перед кем выступать, главное, чтобы гонорар выплатили.&quot;                                                                                       Не за горами  будут времена, когда выступать будет перед  бомжами в Париже за кусок хлеба и пару стаканов сухого вина...
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1 час.

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