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Рецензия на сериал «Трудно быть богом»

Рецензия на сериал «Трудно быть богом»

Какой вышла новая экранизации антиутопии братьев Стругацких, рассказываем без спойлеров и мата. фото: кадр из сериалаУмерший в первых кадрах Леонид Ярмольник стыкует сериал 2026 года с кинофильмом «Трудно быть богом» Германа от 2013 года.

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