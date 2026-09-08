Рецензия на сериал «Трудно быть богом»

Какой вышла новая экранизации антиутопии братьев Стругацких, рассказываем без спойлеров и мата. фото: кадр из сериалаУмерший в первых кадрах Леонид Ярмольник стыкует сериал 2026 года с кинофильмом «Трудно быть богом» Германа от 2013 года.