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ТАСС

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В Новороссийске рассказали о повреждениях в храме из-за атаки БПЛА ВСУ

В Новороссийске рассказали о повреждениях в храме из-за атаки БПЛА ВСУ

КРАСНОДАР, 9 сентября. /ТАСС/. Кровля и купола центральной части храма святителя Спиридона Тримифунтского повреждены из-за ночного удара ВСУ, алтарная часть получила точечные повреждения, иконы уцелели.

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