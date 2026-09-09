В Новороссийске рассказали о повреждениях в храме из-за атаки БПЛА ВСУ

КРАСНОДАР, 9 сентября. /ТАСС/. Кровля и купола центральной части храма святителя Спиридона Тримифунтского повреждены из-за ночного удара ВСУ, алтарная часть получила точечные повреждения, иконы уцелели.
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