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Царьград

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Оверчук анонсировал восстановление авиасообщения Москва-Улан-Батор

Оверчук анонсировал восстановление авиасообщения Москва-Улан-Батор

На пленарной сессии форума России и Монголии вице-премьер Алексей Оверчук заявил о планах восстановления прямого авиасообщения между Москвой и Улан-Батором.

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