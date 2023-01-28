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Даниил Серохвостов: «Планировал, что мы втроем доедем до финиша и уже там разберемся. Но Смольский сразу начал фигачить»

Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах, где он стал третьим.

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