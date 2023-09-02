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MotoGP. Гран-при Каталонии. Баньяя выиграл квалификацию, Алеш Эспаргаро – 2-й, Оливейра – 3-й

Пилот «Дукати» Франческо Баньяя показал лучшее время в квалификации MotoGP в Барселоне. MotoGP Гран-при Каталонии Барселона-Каталония, Монмело 2 сентября 2022 года Квалификация 2-й сегмент   1.

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