Оценка вирусологов на выводы ученых об осложнениях после вакцин от COVID-19

Вирусолог Гинцбург: организм человека воспринимает мРНК вакцины как инородные Применение мРНК вакцин от Pfizer, Moderna и AstraZeneca приводит к повышенному риску заболеваний, говорится в масштабном исследовании ученых.
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